100 yıllık ahşap ev alevlere teslim oldu

DHA 17 Aralık 2021 Cuma 17:57 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:57

Camikebir Mahallesi'nde turistik iş yeri, kafe ve restoranların bulunduğu Kaleiçi bölgesindeki 2 katlı ahşap evde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın yapımında kullanılan ahşap malzeme nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarıyla Kaleiçi'nin sokaklarının dar olması nedeniyle evin bulunduğu 7 Eylül Sokak'a ulaşımda güçlük yaşandı. Sokağa ulaşan ekipler, alevlere, binanın bitişiği ve karşısındaki diğer evlerin çatılarına çıkarak suyla müdahale etti. Yangın, itfaiyecilerin uzun uğraşları sonunucu diğer iş yerleri ile karşısındaki Kaleiçi Camii'ne sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı, polis şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.