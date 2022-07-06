1000 kınalı keklik Elazığ semalarına salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce, "Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı" kapsamında ilçe kırsalında belirlenen alanlarda keklik salımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente getirilen kınalı keklikler (Alectoris chukar), ekipler tarafından farklı noktalarda doğaya bırakıldı.

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

