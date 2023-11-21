İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8031
  • EURO
    31,6146
  • ALTIN
    1847.82
  • BIST100
    8028.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1000 kişiye mezar olan sitenin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı
Güncel

1000 kişiye mezar olan sitenin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin gözaltına alınan 5 sorumlusundan 4'ü tutuklandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 16:12 - Güncelleme:
1000 kişiye mezar olan sitenin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı
ABONE OL

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un eşi D.B. Coşkun, statik proje ve uygulama denetçisi B.S, uygulama denetçisi M.H.E, yapı denetim şirketinin yetkilisi ve müdürü A.K, kontrol elemanı Ö.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.B. Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu 21 Mart'ta, sitenin mühendislerinden E.D. ise 22 Eylül'de tutuklanmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Şubat'ta, Rönesans Sitesi'nin yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.