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  • 1000 Şehide 1000 Su Kuyusu açılıyor... Şehitlere vefa ve dua oluyor
Güncel

1000 Şehide 1000 Su Kuyusu açılıyor... Şehitlere vefa ve dua oluyor

Deniz Feniz Feneri Derneği ve İçişleri Bakanlığının birlikte yürüttüğü “1000 Şehide 1000 Su Kuyusu” projesi ile Afrika Togo'da inşa edilen su kuyusu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un aziz hatırası adına açıldı.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
1000 Şehide 1000 Su Kuyusu açılıyor... Şehitlere vefa ve dua oluyor
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunmuştu.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti hayırseverleri harekete geçirdi.

Bu kapsamda Deniz Feniz Feneri Derneği ve İçişleri Bakanlığı birlikte yürüttüğü "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi ile Afrika Togo'da inşa ettirdiği su kuyusunu şehidin aziz hatırası adına açılışını yaptı.

Deniz Feneri Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, şehidin babası Kalender Horoz ve anne Ayşe Horoz'u Kahramanmaraş'taki evlerinde ziyaret ederek açılan kuyunun görsellerini takdim etti.

Togo ülkesinde yaptırılan su kuyusundan bölgede bulunan Müslüman halk faydalanacak.

Uzun süre su sıkıntısı çeken bölge halkı ve çocuklar açılan kuyunun mutluluğunu şehide edilen dualarla paylaştı.

  • su kuyusu projesi
  • şehit Mehmet Ali Horoz
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