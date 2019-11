1000 yılın savaşı

Okçuluk başta olmak üzere ata sporlarını bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcular yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Okçular Vakfı, savaş oyunu meraklıları ve spor tutkunları için yeni bir etkinlik gerçekleştirdi. Okçular Vakfı’nın destekleriyle İstanbul Riva’da düzenlenen ‘1000 Yılın Savaşçıları’ etkinliğinde dünyada ilk kez Geleneksel Türk Okçuları ve Taktik Atıcılar, canlı yayında karşı karşıya geldi. Bir tarafta ‘geleneğin muhafızları’ Türk Okçuları Fatih’in hazinesini korumaya çalışırken; diğer tarafta geleceğin savaşçıları ‘Taktik Atıcılar’, bu hazineyi bulmak için mücadele etti.

Riva’da düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk okçuları ile Taktik Atıcılar’ın oyunu nefesleri kesti.

CANLI YAYINLANDI

Yedi ‘Taktik Atıcı’ ile 14 ‘Geleneksel Türk Okçusu’nun katıldığı savaş oyunu, oyuncuların kasklarında yer alan kameralar sayesinde internetten ve alandan canlı olarak yayınlandı. Geleneğin muhafızları, hareket halinde ok atma, saklanarak ok atma ve peş peşe daha hızlı ok atma üzerine çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi. Geleceğin savaşçıları ise daha çok pusuya karşı önlem almak için çeşitli taktikler üzerinde çalıştı. Katılımcılar kurulan dev ekranlar sayesinde bu savaşın her dakikasını canlı izleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan ziyaretçiler, özel olarak kurulan okçuluk talim alanlarında eğitmenler eşliğinde ok atışı da gerçekleştirdi.