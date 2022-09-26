'1001 Çocuk 1001 Dilek Şöleni' coşkuyla kutlandı

Her yıl bir şölen ile taçlandırılan proje, bu yıl da Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen program ile çocuklar için unutulmaz anların yaşanmasını sağladı. Mısır, pamuk şeker stantları ve şişme oyun alanlarının kurulduğu alanda palyaço ve maskotların yanında iyilik gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla doyasıya eğlenen çocuklar gerçekleştirdikleri hayalleri ve tarifsiz bir günü hatıralarına eklediler.

Şölende Resul Aydemir ve Cem Belevi sahne alarak çocuklar için şarkılar söylediler. Sanatçılarımız, bir sosyal sorumluluk olarak gördükleri ve gönüllü olarak katıldıkları şölende hayalleri gerçekleşen çocuklarımızla zaman geçirdiler. Şölenin gerçek bir şölene dönüşmesinde en büyük katkıyı sağlayan sanatçılarımız, hayali sahneye çıkmak olan iki yavrumuzun hayallerini gerçekleştirmek için sahnelerini onlarla paylaştılar. Çocuklara, yalnızca fotoğraflarla değil, en samimi duygularla hafızalarda kalacak iyiliğin coşkusunu yaşattılar.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz Beyefendi yaptığı açıklamada Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce dilek topladıklarını, ilk dileğin on dokuz yıl önce gerçekleştirildiğini belirterek "Yüzlerde oluşan küçük bir tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yirmiden fazla okuldan gelen ve gerçekleştirilen birbirinden farklı istekler arasında dikkat çekenler oldu. Hayali uçağa binmek ve pilot olmak isteyen çocuklar uçağa bindirildi, pilotlarla tanıştırıldı ve İstanbul'da misafir edildiler. Sahnede ünlü bir sanatçı ile şarkı söyleme hayali olan çocuklar sanatçılarla beraber şölene renk kattılar. Tüm çocuklar İstanbul programı kapsamında deniz turu, lunapark ve at çiftliğine gittiler. Aralarında ilk kez deniz ve lunapark görenler çoğunluktaydı. Bisiklet, scooter, kırtasiye seti, çeşit çeşit bebekler ve daha nice hediye ile gerçekleşen hayaller... Her biri çocuklar kadar bizler için de önemli, anlamlı ve kalıcı hatıralar şölende hayat buldu.

Çocuklara unutulmaz anların yaşatıldığı şölen Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşti. Şölene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşenur Çalıkçı, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Saffet Öz iştirak ettiler. Şölen, projeye katkı sağlayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımıza plaket takdimi ile sona erdi.