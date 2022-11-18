100. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı 30.10.2022 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 100.dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama

100.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

100. özel güvenlik sonuçları açıklandığında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavında 80-85, 86-90, 91-95 ve 96-100 puan alan adaylara ait istatistiki bilgiler de sonuçlar açıklandığında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden yayımlanacak.

100. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek.

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci Kasım'ın 21-23 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.