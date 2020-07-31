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101 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.A'nın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:42
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendisini kamu görevlisi, banka veya sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtıp kimlik, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini elde ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Resmi belgede sahtecilik yapan, hukuka aykırı şekilde bilişim sistemlerine girerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen R.A'nın siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.A'yı gözaltına aldı.

R.A'nın adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A, adliyeye sevk edildi.

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