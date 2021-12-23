103 emekli amiral 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

DHA 23 Aralık 2021 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 4 Nisan tarihli 'amiraller bildirisi' olarak bilinen 'Montrö bildirisi' ile ilgili TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı. Bu şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler de daha sonra ifadeye çağrılmış ve ifadelerinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta 'bildiri' soruşturmasını tamamlayarak 103 kişi hakkında TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianameyi kabul eden Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi, düzenlediği tensip zaptı ile ilk duruşma tarihini, 21 Mart 2022 olarak belirledi.