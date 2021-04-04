103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki yağıyor! Başsavcılık harekete geçti

AA 04 Nisan 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 12:27

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır."

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN EMEKLİ AMİRALLERİN DARBE BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ!

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi. Bu tepkilerden en serti Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.

Darbe çağrışımlı bildiriye sert tepki: O Türkiye eskide kaldı, haddinizi bilin

YAPILAN EDEPSİZLİKTİR

Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."