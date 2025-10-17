İSTANBUL 22°C / 13°C
Güncel

104 ülkeden katılımcı İstanbul'da buluşuyor! ''Uluslararası Sıfır Atık Forumu'' başladı

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu başladı. Üç gün sürecek forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluşu ağırlayacak.

17 Ekim 2025 Cuma 11:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi forumla dünyayı bir araya getiriyor.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımları ele alacak.

Üç gün sürecek forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri İstanbul'da buluşacak.

Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılması bekleniyor.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan onur konuğu olarak, çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemini ifade edecek.

