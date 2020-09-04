104 yaşındaki Arife nine koronavirüsü yenerek taburcu oldu

IHA 04 Eylül 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 13:04

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de gördüğü korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan 104 yaşındaki Arife Nalbant, hastalanan insanlara umut ışığı oldu. Aslen Çankırılı olan ve Çankırı’da yaşayan Nalbant, kısa bir süre önce Ankara’da yaşayan kızının yanına geldi. Burada bir sabah ansızın yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırılan Nalbant’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanan Nalbant, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

HASTALIĞI ÇOK RAHAT ATLATTI

Arife Nalbant’ı tedavi sürecinde yakından takip eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Elibol, “Gerçekten hastalığı çok rahat atlattığı söylenebilir. Diğer gençlere kıyasla da çok rahat atlattığı söylenebilir. Hastamızın bağışıklık sisteminin daha sağlam olması ve herhangi bir ek sistemik hastalığının olmaması, obezite gibi ek bir hastalığının olmaması dolayısıyla hastalığı daha rahat atlattığı söylenebilir. Hastamız Sağlık Bakanlığının algoritmasına göre genel tedavisini aldı ve tedaviye güzel cevap verdi. Şimdi de taburcu oluyor. Tedavi süreci iyi geçti. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişmekle beraber 104 yaşındaki hastamızın herhangi bir ek hastalığının olmaması, akciğer hastalığının olmaması, sigara kullanım öyküsünün olmaması tabii ki onun için çok büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.