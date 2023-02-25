105 kişiye mezar olan sitenin sahibi için karar! İfadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'da meydana gelen 2 büyük depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da, dört bloktan oluşan Rende Sitesi'nde 105 kişi hayatını kaybetti. Sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edildi. Depremde yan bloğun üzerine devrilirken her iki blok da yerle bir oldu. Sitenin toprak sahibi olan 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.

'DEPREM HATAY'I YERLE BİR ETTİ BİZİM HATAMIZ YOK'

Hatay Deprem Soruşturma Bürosu tarafından Arif Sami Rende hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sabah'ın haberine göre, Rende, depremin Hatay'ı yıktığını, kendisinin bir hatasının olmadığını söyleyerek, "Biz oraya Anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur. Kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi. Sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Bu hususun da gözetilmesini talep ediyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Rende'nin, kuvvetli suç şüphesi ile somut delillerinin bulunduğu gerekçesiyle 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklandı.

KOLONLARIN KESİLDİĞİ GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSU

Arif Sami Rende hakkında sitenin müteahhidi kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı olayla ilgili takipsizlik kararı vermesine ilişkin depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı.