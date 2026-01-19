10,5 yıllık sır çözüldü: 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 10,5 yıl önce yol kenarındaki tarlada bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır-Bingöl kara yolunun merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Bağpınar Mahallesinin Üçyol mevkisinde, 29 Ağustos 2015'te, arazide uzun namlulu silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Veysi Çevik'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturuldu.

Daraltılmış baz çalışması ve çeşitli teknik yöntemlerle elde edilen verilerin analizi, ifade tutanakları ve olay yerinden bulunan bulguların inceleme raporlarından yola çıkan ekip, Çevik'in öldürülmesine ilişkin şüphelileri belirledi.

Düzenlenen operasyonla, Mehmet K, Mustafa K, Aydın K, Raüf K, Sedat K. ve Mahmut K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.