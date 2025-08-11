İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

106 milyon TL'lik şüpheli işlem! Dev operasyon: ''Olta''ya takıldılar

Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen 'Olta' operasyonunda 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 26 saatlik görüntüsü izlenirken, MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL'lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 08:18
106 milyon TL'lik şüpheli işlem! Dev operasyon: ''Olta''ya takıldılar
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları tespit edildi. Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları belirlendi. Bu yöntemle şüphelilerin, hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri belirlendi.

Elde edilen deliller kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelenerek, toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi. MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL'lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

"Sazan Sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak "Olta" operasyonu gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" tedbiri uygulandı.

