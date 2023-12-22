İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1834
  • EURO
    32,1219
  • ALTIN
    1921.39
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 106 numaralı ölüm odası! İstenen cezalar belli oldu
Güncel

106 numaralı ölüm odası! İstenen cezalar belli oldu

Balayı için gittikleri Nevşehir Kapadokya'daki bir otelde ölü bulunan Kader-Mutlu Akbaş çifti davasında soruşturma tamamlanırken, istenen cezalar belli oldu.

Sabah22 Aralık 2023 Cuma 07:54 - Güncelleme:
106 numaralı ölüm odası! İstenen cezalar belli oldu
ABONE OL

Balayı için gittikleri Nevşehir Kapadokya'daki bir otelde ölü bulunan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, kazanın çalıştırılması ve kömür atma işlerinin resepsiyonist, temizlik işlerinin ise 3-4 ayda bir yetkili servis yerine baca temizliği yapan elemanlar tarafından yapıldığı ve olay günü kazanda sıkıntı olduğunu fark eden resepsiyonistin durumu mesul müdür ve işletme sahibine bildirdiği ifade edildi.

Çiftin kazandaki probleme rağmen hemen üstündeki 106 numaralı odaya yerleştirildiği vurgulandı.

Sabah'ın haberine göre, İddianameye giren bilirkişi raporunda ise kazan dairesi ve bacanın doğru şekilde kurulmadığı ve bakımlarının yapılmadığı, duman dedektörünün olmadığı belirtildi.

Olay günü rüzgâr olmasına karşın kazanın söndürülmediğine dikkat çekildi.

Olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İddianamede otel işletmecisi Emin Ağmaz, müdür Tayfun Uslu ve resepsiyonist Ahmet Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.