107 yıl sonra ilk ezan okundu

Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde bulunan Ohri Ali Paşa Camisi, 1573’te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı,1823’te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldı.

DUALARLA AÇILDI

Vezir Ali Paşa Cami Vakfı’na kayıtlı caminin minaresi, 1912’de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkıldı. Ohri Ali Paşa Camii,restorasyon çalışmalarının ardından törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, restorasyonda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberlik yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı.Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla Balkan coğrafyasındaki ecdat yadigarlarını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Manastır Hoca Mahmut Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini kaydetti. Kuzey Makedonya’daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı. Restorasyon kapsamında caminin duvarları güçlendirildi, kubbesi kurşun örtüyle kaplandı, 32 metrelik minare yeniden inşa edildi, orijinaline uygun şekilde kalem işleriyle bezendi, mermer şadırvan ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Ohri Ali Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdiği 2’nci, tüm Balkanlar coğrafyasındaise 13’üncü restorasyon projesi olma özelliği taşıyor.

Ohrili kadın Türkiye ve Erdoğan’a övgüler yağdırdı.