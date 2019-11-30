107 yıl sonra ilk ezan okundu
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Ohri Ali Paşa Camii minaresinden 107 yılın ardından ilk ezan sesi yükseldi.
Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde bulunan Ohri Ali Paşa Camisi, 1573’te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı,1823’te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldı.
DUALARLA AÇILDI
Vezir Ali Paşa Cami Vakfı’na kayıtlı caminin minaresi, 1912’de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkıldı. Ohri Ali Paşa Camii,restorasyon çalışmalarının ardından törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, restorasyonda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberlik yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı.Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla Balkan coğrafyasındaki ecdat yadigarlarını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Manastır Hoca Mahmut Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini kaydetti. Kuzey Makedonya’daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı. Restorasyon kapsamında caminin duvarları güçlendirildi, kubbesi kurşun örtüyle kaplandı, 32 metrelik minare yeniden inşa edildi, orijinaline uygun şekilde kalem işleriyle bezendi, mermer şadırvan ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Ohri Ali Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdiği 2’nci, tüm Balkanlar coğrafyasındaise 13’üncü restorasyon projesi olma özelliği taşıyor.
Ohrili kadın Türkiye ve Erdoğan’a övgüler yağdırdı.
Türkiye’ye ve Erdoğan’a teşekkür
Kuzey Makedonya’da Balkan Savaşları sırasında yıkılan minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi törenle ibadete açıldı. Camimin açılışı sırasında Kuzey Makedonya Ohrili kadın, Türkiye ve Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Ohrili vatandaş, “Bizlere son 100 yılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız. Biliyoruz ki üzerinizde bütün ümmetin bütün mazlumların yükü vardır. Ve sizlerin gayretiyle ve çabalarıyla her şey iyiye doğru gidiyor. Hakkınızı helal edin üzerimizde çok büyük hakkınız var. Allah Mehmedimizi korusun, polisimizi korusun hepinizi korusun. Reisi korusun ve onu destekleyenleri korusun” şeklinde konuştu.
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