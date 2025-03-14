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  • 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
Güncel

108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

JASAT ekipleri, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsı yakaladı.

İHA14 Mart 2025 Cuma 08:22 - Güncelleme:
108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını kaydetti.

"Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.

Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor."

  • JASAT
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