11 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca Türkiye günlük korona tablosunu açıkladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:14

Türkiye günlük korona tablosu ve vaka sayıları hergün açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı, korona virüsü son dakika vaka sayısı ve salgının gidişatı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. 11 Ağustos koronavirüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Türkiye günlük korona tablosunda vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanı Fahrtettin Koca'nın açıklamaları...

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 243.180'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.873 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 11 Ağustos 2020 Türkiye Korona tablosu detayları...

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

11 AĞUSTOS 2020 KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta koronadan vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLK 5 İL

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."

'25 İLİMİZDE SON 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

1,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Öte yandan, Moderna'dan yapılan açıklamada, "mRNA-1273" adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1,5 milyar dolar olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 400 milyon doza kadar ilave aşı satın alabileceği belirtildi.

Şirketin aşı çalışmaları için ABD'nin daha önce 955 milyon dolarlık yatırım yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, son anlaşmayla ABD'nin söz konusu aşı için harcadığı toplam tutarın 2,48 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ABD hükümeti, daha önce Johnson & Johnson ile Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adaylarının tedariğine yönelik 2 anlaşma imzalamıştı.

Johnson & Johnson ile ağustosun ilk haftasında 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1 milyar dolarlık anlaşma yapan ABD hükümeti, temmuz ayında ise Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.