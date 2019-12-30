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Denizli'de 11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.

IHA30.12.2019  09:50 - Güncelleme: 30.12.2019  09:50
Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kıralan Mahallesi’ndeki semt pazarında durumundan şüphelendikleri ve vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı. Kadını bir süre takip eden ekipler, kadının hem dilencilik yaptığını hem de tırnakçılık yöntemi ile vatandaşların parasını çaldığını tespit etti. Ekipler Yıldız B.’nin yanına giderek kimlik kontrolü yapınca gerçek ortaya çıktı. Yıldız B. hakkında, hırsızlık dahil 11 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu belirlendi.
Alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yıldız B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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