İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1106
  • EURO
    6,5944
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    114540
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
Güncel

Son dakika... 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bugünden itibaren 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kararı kaldırıldı.' denildi.

İHA21 Şubat 2020 Cuma09:56 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:01

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.