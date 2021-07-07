11 bin 84 metreküp müsilaj toplandı

DHA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:46

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğinde 29'uncu günü tamamladıklarını belirterek, "Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. 6 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 11 bin 84 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. Marmara Denizi'mizde 6 Haziran'da 11 bin 338 hektar alanı kaplayan müsilaj, yaklaşık bir ay sonra 2 Temmuz'da bin 46 hektar seviyesine indi. Çalışmalarımızla 10 bin 292 hektar, diğer bir deyişle 102 milyon 920 bin metrekare alanı kaplayan müsilajı temizledik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6 Temmuz itibari ile illerimizde; İstanbul 6 bin 440 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 919 metreküp, Yalova'da 2 bin 118 metreküp müsilajı, 620 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 423, denizden 197 bölgede çalıştık" dedi.

Kurum ayrıca, 29 günlük süreçte toplam 9 bin 310 denetim yaptıklarını belirterek, "Mevzuata uymayan 144 işletmeye 18 milyon 340 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 360 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizi'mizi mavi ve ışıltılı haline kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.