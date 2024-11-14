11 bin fidan toprakla buluşturuldu

Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" mottosuyla Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda program düzenlendi.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Hava şartları nedeniyle fidan dikme törenini ertelediklerini anımsatan Çakır, şunları kaydetti:



"Temel amacımız, gençlerimizle ve yavrularımızla geleceğe daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ağacı korumanın, sevmenin, yetiştirmenin önemini vurgulamaktır. Programa katılan gençlerimiz de çok anlamlı bir çalışmaya tanıklık ediyorlar. Hem daha yeşil bir Muş hem de daha güzel bir doğa ortamı oluşturmak için her fırsatta fidanları toprakla buluşturmaya gayret ediyoruz."

Fidan üretim alanının devreye girmesiyle ağaçlanma faaliyetlerini daha yukarılara çekeceklerini dile getiren Çakır, "Vatandaşlarımızın da bu konudaki taleplerini daha güçlü bir şekilde karşılayacağız. Torunlarımızla, çocuklarımızla buradan geçtiğimizde 'Buranın yeşillenmesini biz yaptık.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kent genelinde 11 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti, yapılan çalışmalar hakkına katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve eşi Bahar Çakır, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, vali yardımcılar Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, askerler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler fidan dikti.