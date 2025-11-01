İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

11 bin hektar yeniden ağaçlandırılacak! Yangınların adresi olmuştu, küllerinden doğuyor

Bilecik Valisi Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören bölgeleri havadan inceledi. 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirten Sözer, 'Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirilmiştir' dedi.

1 Kasım 2025 Cumartesi 12:21
11 bin hektar yeniden ağaçlandırılacak! Yangınların adresi olmuştu, küllerinden doğuyor
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgeleri havadan helikopterle inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sözer, "Orman yangınları sonucunda toplam 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördü. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların Mart 2026 tarihinde tamamlanmasını planlıyoruz. Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirilmiştir" dedi.

"YANGINLARDAN ETKİLENEN KÖYLERİMİZİN ÇEVRESİ YAPRAKLI VE GELİR GETİRİCİ TÜRLERLE AĞAÇLANDIRILACAK"

Vali Sözer, 11 Kasım tarihinde başlayacak ağaçlandırma seferberliği kapsamında, bölgelerin yeniden yeşile kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Yangınlardan etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılacak. Böylece hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacaktır.

Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla 77 kilometrelik orman yolu planlandığını, bunun 53 kilometresinin tamamlandı. Ayrıca farklı noktalarda kanal ve yangın havuzları oluşturulacağını, köylere İl Özel İdaresi ve Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) destekleriyle su tankerleri sağlanacak. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz" dedi.

