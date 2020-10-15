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  • 11 Ekim'den bu yana kayıptı... Emekli hemşire cinayete kurban gitti
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11 Ekim'den bu yana kayıptı... Emekli hemşire cinayete kurban gitti

11 Ekim'den bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:37
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Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nu öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.

Ekiplerin yaptığı aramada, cesede bataklık alanda ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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