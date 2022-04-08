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Güncel

11 FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü saklandıkları ikametlerde yakalandı.

AA8 Nisan 2022 Cuma 19:10 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 19:10
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün "sağlık yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen hükümlülerin, kent merkezindeki evlerde saklandıkları belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan ceza aldığı belirlenen 11 hükümlü, ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalandı.

Aralarında eski doktor, doçent, sağlık memuru, araştırma görevlisi ve sağlık teknisyenin de bulunduğu hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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