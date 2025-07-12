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  • 11 ilde 3 bin 731 konut hak sahiplerine teslim edildi
Güncel

11 ilde 3 bin 731 konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında geçen ay 11 ilde 3 bin 731 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
11 ilde 3 bin 731 konut hak sahiplerine teslim edildi
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda haziranda, Çankırı, Çorum, Elazığ, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ ve Van'da 3 bin 731 konut, inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Projeyle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanması hedeflendi. En fazla 4-5 katlı planlanan yapılar, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Konut bloklarının çevresi sosyal donatılarla zenginleştirildi. Projelerde okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri yer aldı.

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