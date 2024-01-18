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11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

18 Ocak 2024 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

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