İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8888
  • EURO
    51,899
  • ALTIN
    7320.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 ilde dolandırıcılara darbe: 1.2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Güncel

11 ilde dolandırıcılara darbe: 1.2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
11 ilde dolandırıcılara darbe: 1.2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
ABONE OL

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri neticesinde şüphelilere ait 1 paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç ve 17 arsaya, 692 banka ve 8 kripto hesabına el konuldu.

  • adana
  • dolandırıcı
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.