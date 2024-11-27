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11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ve emniyet mensuplarının eş zamanlı baskınlarında 22 kişi gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, söz konusu terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet mensuplarınca İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda zanlılardan 22'si yakalandı,

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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