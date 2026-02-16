İSTANBUL 18°C / 12°C
  • Güncel
  • 11 ilde FETÖ operasyonu... 52 vergi müfettişi tutuklandı
Güncel

11 ilde FETÖ operasyonu... 52 vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 94 vergi müfettişinden 52'si tutuklandı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 20:28
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat'ta kent merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüphelilerden 4'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

OPERASYON

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurdukları tespit edilmişti.

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmişti.

  • FETÖ
  • Operasyon
  • Vergi Müfettişi

