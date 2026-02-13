İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç ve aktif görev yapan toplamda 94 vergi müfettişine yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.