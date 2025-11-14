İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

11 ilde sahte bungalov operasyonu: 14 tutuklama

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

14 Kasım 2025 Cuma 20:39
11 ilde sahte bungalov operasyonu: 14 tutuklama
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

Sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edilmişti.

Operasyonda şüphelilerin dijital materyallerine el konulmuş, 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

