  • 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Güncel

11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. MASAK raporlarına göre hesaplarında 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alınırken, toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca da el konuldu.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 13:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri tespit etti.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "5549 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 11 ilde düzenlediği operasyonda 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

MASAK raporuna göre, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 araca da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • siber dolandırıcılık
  • Şanlıurfa operasyon
  • sahte internet sitesi
  • MASAK
  • nitelikli dolandırıcılık

