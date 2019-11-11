Güneş sisteminin en küçük gezegeni ve Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür geçtiğimiz günlerde geri hareketine başlamıştı. Merkür retrosu iletişimi olumsuz etkilerken bugün gerçekleşecek olan Merkür geçişinin de oldukça yoğun etkileri olacak. Dünya’dan da gözlemlenebilecek olan Merkür geçişi, 11 Kasım Pazartesi 15.00 – 18.00 arasında gerçekleşecek. 11 Kasım Merkür tutulması ne zaman saat kaçta? Merkür tutulması canlı izlenebilecek mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkür’ün Dünya ile Güneş arasından geçişine ise Merkür Geçişi ya da Merkür Transit deniyor. Bu geçiş her 100 yılda ortalama 13 kez yaşanıyor. 11 Kasım Merkür tutulmasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

11 KASIM MERKÜR TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya’dan da gözlemlenebilecek olan Merkür geçişi, 11 Kasım Pazartesi 15.00 – 18.00 arasında gerçekleşecek. Merkür tutulması, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da canlı olarak izlenebilecek. Güneşin önünden geçiş yapacak olan Merkür, kısa süreli bir tutulmaya neden olacak.

MERKÜR TUTULMASI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Merkür tutulması, TÜBİTAK'ın internet üzerinden gerçekleştireceği canlı yayın ile 15.30'da anbean takip edilebilecek.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek.

Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

MERKÜR TUTULMA TARİHLERİ

07 Mayıs 2003

08 Kasım 2006

09 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032 07 Kasım 2039 07 Mayıs 2049

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür, 30 Ekim'de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başladı. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek.

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. Merkür teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Bizleri kin tutar hale getirecek. Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.