11 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

11 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması da yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Kanal D'de Zalim İstanbul, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Star Tv'de Atla Gel Şaban yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

11 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Kasım reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içersinde yer alacak.

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC