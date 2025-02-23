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11 kişi hayatını kaybetmişti: mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni gelişme

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 24 Aralık 2024'te meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasıyla ilgili olarak hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 21:57 - Güncelleme:
11 kişi hayatını kaybetmişti: mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni gelişme
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, 3'ü tutuklu yargılanan 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A'nın avukatları tarafından istenilen tahliye talebi reddedildi.

Duruşma, 21 Mart'ta Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İDDİANAMEDE YARALI İŞÇİLERİN İFADELERİNE YER VERİLMİŞTİ

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, yaralı kurtulan işçilerin ifadelerine de yer verilmişti.

İşçiler, patlamada ölen kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın iş yerindeki kapsüllerin başka bir yere taşınmasını istediğini, bu hususta amirlerine bildirimde bulunmasına karşın sonuç alamadığını iddia ederek, kapsül stokunun fazla olduğunu ileri sürmüştü.

İş yerindeki ebat kontrol makinesinin patlamadan 3-4 gün önce arızalanan sigortasının teknik birimdeki personel tarafından değiştirildiğini ifade eden işçiler, sorunun çözüldüğünü, bunun dışında kağıt makinesi hamurunda nem oranıyla ilgili yaşanan sıkıntının da giderildiğini belirtmişti. İşçiler, olay günü rutin mesailerine başladıklarını, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını, bir anda kendilerini moloz yığınlarının içinde bulduklarını anlatmıştı.

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