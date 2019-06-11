26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7917
  • 6,5563
  • 246.254
  • 93.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 5 ayda 1,1 milyar lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda, yılın ilk 5 ayında 1,1 milyar liralık kaçakçılık engellendi.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gümrük muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere silah, mühimmat, tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmadı.
 
Ulusal ve uluslararası eğitim programına tabi tutularak mesleki becerileri üst seviyeye taşınan gümrük muhafaza ekipleri, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1 milyar 108 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkardı.
 
Söz konusu operasyonlarda 530 milyon 508 bin lira değerinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 125 bin lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde 342 milyon 258 bin lira değerinde uyuşturucu maddeye el konulmuştu.

SİGARA KAÇAKÇILARINA DARBE

Öte yandan, uyuşturucu madde, silah-mühimmat, tarihi eser gibi stratejik öneme haiz ürünlerin yanında tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve canlı hayvanlar gibi çeşitli ticari eşyalar da ele geçirildi.
 
Gümrük muhafaza ekiplerince ülkenin ekonomik refahının sağlanması, haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük öneme sahip ticari eşya yakalamalarıyla bu dönemde 577 milyon 236 bin liralık kaçakçılık engellendi.
 
Ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında sigara ve tütün mamulleri geldi. Sigara kaçakçılığıyla aktif mücadele eden ekipler tarafından, 5 ayda 6 milyon paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Emekli maaşına intibak ayarı

Emekli maaşına intibak ayarı

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Emekli maaşına intibak ayarı

Emekli maaşına intibak ayarı

New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA