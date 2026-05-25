25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
  • 11 milyar liralık yasa dışı bahis ağına darbe: 59 şüpheli cezaevine gönderildi
11 milyar liralık yasa dışı bahis ağına darbe: 59 şüpheli cezaevine gönderildi

Antalya merkezli 20 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 10:46
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 kişi gözaltına alındı.

17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, 18 Mayıs 2026 tarihinde 20 ildeki 183 zanlı için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Genişletilen operasyon kapsamında 6 kişinin daha eklenmesiyle gözaltı kararı verilen kişi sayısı 189'a çıkmıştı.

Soruşturmada, Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edilmişti.

