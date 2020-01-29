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Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı: 11 ordu Türkçe öğreniyor

Türkiye’nin son yıllarda yükselen güç haline gelmesi, Türkçeye olan ilgiyi de artırdı. Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği Senegal ve Gambiya’nın da aralarında olduğu 11 ülkenin ordusu, birinci yabancı dil olarak Türkçeyi seçti.

29.01.2020  08:36 - Güncelleme: 29.01.2020  08:36

Bosna-Hersek, Polonya, Gürcistan ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede Türkçenin ders müfredatlarına dahil edilmesi gündeme alındı. 11 ülkenin milli ordusu da askeri personeline birinci derece yabancı dil olarak Türkçeyi belirledi. Yunus Emre Enstitüsü, 11 ülkede 1161 askeri personele Türkçe dersler vererek, sertifika dağıttı. 

İşte o ülkeler;

SENEGAL: 25 Şubat 2019’da başlanan Türkçe kursu, ağustos ayında bitti. 36 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

GAMBİYA:14 Kasım 2019’da, subay ve astsubaylar için kurslar başladı. 25 askerin eğitimi sürüyor.

SOMALİ: Harp Okulu’nda 187 öğrenciye eğitim veriliyor.

MORİTANYA: 18 asker kursa katılıyor.

KAZAKİSTAN: Milli Muhafız Birliği ve Savunma Bakanlığı personeli 33 kişiye kurs verildi.

MAKEDONYA: Her yıl NATO’da görevlendirilen 15 askere Türkçe kursu veriliyor. Yaklaşık 150 askeri personele Türkçe öğretildi.

AZERBAYCAN: Milli Savunma Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için 10 askeri öğrenci, Türkiye Türkçesi kurslarına katıldı

ROMANYA: Carol Ulusal Savunma Üniversitesi’nde 41 öğrenciye kurs verildi.

KOSOVA: 65 kişiye haftada 2 ders saati olmak üzere dersler verildi.

KATAR: Şubat 2019’da Türkçe derslerine başlandı. 37 kursiyer var.

AFGANİSTAN: Her yıl 500’e yakın Afgan askeri, Türkiye’ye eğitim almak için geliyor. Türkçe öğretimi de veriliyor. 

(AKŞAM)

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