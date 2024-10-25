Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Mehmetçik terörist temizliğine ara vermiyor!



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.https://t.co/s3k8VJ18B7 pic.twitter.com/yXm15Hpf4w — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 25, 2024

IRAK'IN KUZEYİNDE 7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıhttps://t.co/DYQnB36svN pic.twitter.com/pAAtpQ2NMN — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 25, 2024

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon

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