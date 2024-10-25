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Mehmetçik terörist temizliğine ara vermiyor! PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde de 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Mehmetçik terörist temizliğine ara vermiyor! PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

IRAK'IN KUZEYİNDE 7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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