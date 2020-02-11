İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,009
  • EURO
    6,5662
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119862
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması
Güncel

11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo ve Fox Tv'de Kadın Özel Bölüm ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 11 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

11.02.2020  17:09 - Güncelleme: 11.02.2020  17:09

11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kadın, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması da güncel olarak takip ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo ve Fox Tv'de Kadın Özel Bölüm ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 11 Şubat Salı reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Şubat Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

4 KADIN

5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

6 RAMO

7 ESRA EROL'DA

8 HEKİMOĞLU

9 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

10 KIS SEHİRLERİ

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

4 HEKİMOĞLU

5 KADIN

6 RAMO

7 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

8 HEKİMOĞLU

9 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

10 RAMO

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

4 KADIN

5 HEKİMOĞLU

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 RAMO

8 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

10 ESRA EROL'DA

Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama
İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.