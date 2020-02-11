11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

11.02.2020 17:09 - Güncelleme: 11.02.2020 17:09

11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kadın, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması da güncel olarak takip ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo ve Fox Tv'de Kadın Özel Bölüm ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 11 Şubat Salı reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Şubat Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

4 KADIN

5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

6 RAMO

7 ESRA EROL'DA

8 HEKİMOĞLU

9 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

10 KIS SEHİRLERİ

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

4 HEKİMOĞLU

5 KADIN

6 RAMO

7 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

8 HEKİMOĞLU

9 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

10 RAMO

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

4 KADIN

5 HEKİMOĞLU

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 RAMO

8 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

10 ESRA EROL'DA