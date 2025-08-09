İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Aranan 11 suçlu 4 ülkeden Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Gürcistan (8), Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildi

9 Ağustos 2025 Cumartesi 07:26
Aranan 11 suçlu 4 ülkeden Türkiye'ye getirildi
ABONE OL

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Gürcistan (8), Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildi

Ayrıntılar geliyor...

