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11 suçtan aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edilen cezaevi firarisi tutuklandı.

  • İHA
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Adamarin Evleri civarında şüphelendikleri C.D’yi (36) yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.
 
Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ile bu silaha ait 16 adet dolu fişek ve 0.54 gram kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
 
C.D’nin yapılan GBT sorgulamasında “hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, Sahte banka veya kredi kartı üretme veya satma  Bıçak veya diger aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçları dahil 11 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu, ayrıca 8.6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen C.D’nin yapılan sorgususun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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