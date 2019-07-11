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11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 11 Temmuz Perşembe güncel liste!

‘11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtı medya sever vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları araştırılıyor. Resmi açıklama yapılır yapılmaz sayfamızda güncel listeyi sizinle paylaşacağız. Bu akşam, Kanal D’de Çok güzel Hareketler 2, Star TV’de Ajan Salt, Show TV’de Güven Bana, TRT1’de ise Tek Yürek reyting sıralamalarında üst sıralar için yarışacak. İşte 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

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‘11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 11 Temmuz Perşembe gününün güncel listesi nedir?’ sorularının yanıtı şimdiden merak ediliyor. Bu günün resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kanallara ait reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam, Kanal D’de Çok güzel Hareketler 2, Star TV’de Ajan Salt, Show TV’de Güven Bana, TRT1’de ise Tek Yürek reyting sıralamalarında üst sıralar için yarışacak. 4 Temmuz Perşembe günü Star TV’de ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisi AB, ABC1 ve Total’de zirvede yer almıştı. İşte 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

11 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Temmuz resmi reyting sonuçları rakamları henüz açıklanmadı

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir
 
 
 

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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