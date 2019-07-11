11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 11 Temmuz Perşembe güncel liste!
‘11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtı medya sever vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları araştırılıyor. Resmi açıklama yapılır yapılmaz sayfamızda güncel listeyi sizinle paylaşacağız. Bu akşam, Kanal D’de Çok güzel Hareketler 2, Star TV’de Ajan Salt, Show TV’de Güven Bana, TRT1’de ise Tek Yürek reyting sıralamalarında üst sıralar için yarışacak. İşte 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…
‘11 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 11 Temmuz Perşembe gününün güncel listesi nedir?’ sorularının yanıtı şimdiden merak ediliyor. Bu günün resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kanallara ait reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam, Kanal D’de Çok güzel Hareketler 2, Star TV’de Ajan Salt, Show TV’de Güven Bana, TRT1’de ise Tek Yürek reyting sıralamalarında üst sıralar için yarışacak. 4 Temmuz Perşembe günü Star TV’de ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisi AB, ABC1 ve Total’de zirvede yer almıştı. İşte 11 Temmuz Perşembe tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…
11 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Temmuz resmi reyting sonuçları rakamları henüz açıklanmadı
4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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