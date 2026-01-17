İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

11 ülkede kırmızı bültenli avı! Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 5 suçlu, 11 ülkenin ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 12:00
11 ülkede kırmızı bültenli avı! Türkiye'ye getirildiler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 olmak üzere toplam 17 suçlu (İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D., B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K.) uluslararası ortak operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar sonucu firari şüphelilerin iadesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarının katkısıyla yürütülen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek yakalandı.

Uluslararası seviyede kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan şüphelilerden:

"Uyuşturucu madde ithal etme" suçundan aranan İ.F. Belarus'ta,

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan E.T. Almanya'da,

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan A.B. Almanya'da,

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan K.B. ve Ö.V. Almanya'da,

"Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan D.H. Almanya'da,

"Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık" suçundan aranan M.D. Almanya'da,

"Kasten yaralama" suçundan aranan R.Ö. Irak'ta,

"Nitelikli yağma ve hırsızlık" suçlarından aranan R.Y. Kırgızistan'da,

"Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan M.U. Kosova'da,

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan O.Y. Yunanistan'da,

"Kasten öldürme" suçundan aranan İ.D. Bosna Hersek'te yakalandı.

Ulusal seviyede aranan şüphelilerden ise:

"Mala zarar verme, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan B.G. Azerbaycan'da,

"Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan M.D. Irak'ta,

"Uyuşturucu madde kullanmak için bulundurma" suçundan aranan S.T. İtalya'da,

"Dolandırıcılık ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranan M.S. Gürcistan'da,

"Dolandırıcılık" suçundan aranan H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

