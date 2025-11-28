11. Yargı Paketi görüşmeleri 3 Aralık'ta başlıyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin, dün itibarıyla TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Yüksel, teklifin esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edildiğini belirtti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarları ile hukuk alanında ve yargı politikalarında tarihi bir dönüşüm yaşadığını anlatan Yüksel, "Devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. İktidarımız boyunca hayata geçirilen bu reformlar, adalet hizmetlerinin yükselen bir kalite standardı üzerine inşa edildiğini göstermektedir." diye konuştu.

Toplam 38 maddeden oluşan ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören bu teklifle doğrudan insan hayatına dokunan, toplumun huzur ve sükununu teminat altına almayı hedefleyen önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Yüksel, şunları söyledi:

"Toplumun huzur ve sükununu bozan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmaktadır. Cezaların caydırıcılığının artırılması hedeflenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının cezaları artırılmaktadır. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Özellikle örgüt faaliyeti çerçevesinde çocukların araç olarak kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı hüküm altına alınarak, çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."

Halk arasında korku ve paniğe yol açan meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapisken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak yeniden belirlendiğini, kurusıkı, ses ve gaz fişeği atan silahların da bu suç kapsamına alındığını dile getiren Yüksel, "Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ve bu failler hakkında 'seri muhakeme usulü'nün uygulanmayıp doğrudan kamu davası açılacağı düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Trafikte keyfi davranışlarla vatandaşların seyahat özgürlüğünü engelleyen yol kesme fiillerinin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini vurgulayan Yüksel, "Bir aracı hukuka aykırı bir davranışla durduran veya hareketini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla, aracı başka bir yere götüren kişiye ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Taksirle yaralama suçunun cezaları da artırılarak, basit halde üst sınır 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanması halinde ise 5 yıla çıkarılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Düzenleme ile "açık hat" olarak bilinen ve suçlarda kullanılan hatların önüne geçilmesi amacıyla, GSM abonelik işlemlerinin ancak çipli kimlik kartlarıyla alınabileceğini aktaran Yüksel, "Yüze karşı veya gıyapta işlenen hakaret suçları da 'ön ödeme' kapsamına alınmakta ve 'uzlaştırma' kapsamından çıkarılmaktadır." dedi.

- "KOMİSYONUMUZDA TÜM YÖNLERİYLE, TİTİZLİKLE VE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA GÖRÜŞÜLECEK"

Yüksel, düzenlemeyle "Suçta ve cezada kanunilik" ilkesi gereği, avukatlara verilecek disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren eylemlerin teklifle açıkça ve detaylı bir şekilde belirlendiğini belirtti.

Yargılamaların hızlandırılması amacıyla, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına bakma görevinin ağır ceza mahkemelerinden asliye ceza mahkemelerine devredildiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılabilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanabilmesi imkanı getirilmektedir. Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır."

Teklifle taksirle yaralama suçunun cezasının belirli bir miktar artırıldığını, suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemeye yönelik düzenlemeler yapıldığını bildiren Yüksel, güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezaların artırıldığını, ihalenin feshini talep etme hakkının kötüye kullanılmasını engelleyecek düzenlemeler öngörüldüğünü aktardı.

Yüksel, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilen 2025-2029 yıllarını kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi esas alınarak hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen Kanun Teklifini, 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da görüşmeye başlayacağız. Milletimizin beklentilerini karşılayacak bu önemli düzenleme, Adalet Komisyonumuzda tüm yönleriyle, titizlikle ve katılımcı bir anlayışla görüşülerek nihai haline kavuşturulacak ve Gazi Meclisimizin takdirine sunulacaktır. Teklifin, hukuk sistemimize, yargı camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."