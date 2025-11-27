Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi'nin maddeleri ve içeriğinde neler olduğu araştırmaları gündemdeki yerini korurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çocuklar için önemli düzenlemeler var.

Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenlemeler var.

Kovid düzenlemesi af değildir.

Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Cuma günü Meclis'e gelecek" demişti. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. 11. Yargı Paketinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.