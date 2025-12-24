İSTANBUL 14°C / 10°C
  • 11. Yargı Paketi TBMM'den geçti… Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı yapacağız
Güncel

11. Yargı Paketi TBMM'den geçti… Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemenin Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç,

24 Aralık 2025 Çarşamba 20:16
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle, toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TürkiyeYüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Popüler Haberler
