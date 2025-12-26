İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9313
  • EURO
    50,5977
  • ALTIN
    6224.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Bakan Tunç: Önemli düzenlemeler var
Güncel

11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Bakan Tunç: Önemli düzenlemeler var

Yürürlüğe giren 11. yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '11. Yargı Paketi'nde ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta toplumsal huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 14:07 - Güncelleme:
11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Bakan Tunç: Önemli düzenlemeler var
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürürlüğe giren 11. yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

Çocukların korunması için çalışma sürüyor. 11. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var.

Bu pakette çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılmasının önüne geçmek için önemli bir caydırıcılık getiren bir madde hayata geçmiş oldu, yürürlüğe girdi.

11. Yargı Paketi'nde ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta toplumsal huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler bulunuyor.

  • adalet
  • yılmaz tunç
  • yargı paketi

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.