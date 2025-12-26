Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürürlüğe giren 11. yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

Çocukların korunması için çalışma sürüyor. 11. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var.

Bu pakette çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılmasının önüne geçmek için önemli bir caydırıcılık getiren bir madde hayata geçmiş oldu, yürürlüğe girdi.

11. Yargı Paketi'nde ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta toplumsal huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler bulunuyor.